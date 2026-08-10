Майор ВСУ призвал прислушиваться к заявлениям Путина Майор ВСУ Луценко заявил о четких сигналах в заявлениях Путина

Москва10 авг Вести.За заявлениями президента России Владимира Путина стоит внимательно следить, так как в них содержатся четкие сигналы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко.

В эфире одного из украинских YouTube-каналов он прокомментировал 40-дневную операцию, объявленную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Луценко назвал ее политическим заявлением, призванным "говорить с западными лидерами на их птичьем языке". По его словам, политики на Западе избегают прямых формулировок из-за опасений дальнейшей эскалации.

Но, к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы – и до полномасштабки, и сейчас. Человек дает четкие сигналы заявил майор ВСУ

Ранее сообщалось, что так называемая операция Зеленского против России окончилась неудачей.