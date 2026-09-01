Москва1 сен Вести.Летняя кампания главы киевского режима Владимира Зеленского, целью которой было "принуждение РФ к завершению СВО", провалилась, а российская сторона упрочнила превосходство. Об этом заявил американский эксперт Тед Снайдер, слова которого приводит журнал The American Conservative.

Он напомнил, что 25 июля Зеленский отдал приказ о "40-дневной операции по оказанию давления", которая предусматривала использование беспилотников для нанесения ударов с территории Турции по России.

Целью (кампании – прим. ред.) было принуждение России к "завершению войны" и восстановлению мира на выгодных для Украины условиях. Похоже, эта затея не увенчалась успехом отмечается в публикации

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв Зеленского наносить каждые сутки тысячу ударов дронами по России нацелен на западную аудиторию ради выделения денег.