Москва9 авг Вести.Операция "по принуждению России к миру", о которой 25 июня объявил Владимир Зеленский, не дала ожидаемых результатов. "Неутешительный итог" 40-дневного плана главы киевского режима подвел военный корреспондент Александр Коц.

План Зеленского состоял из нескольких компонентов и предполагал дестабилизацию политической обстановки в РФ через удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и, как следствие, дефицит топлива, удары по складам маркетплейсов, а также повторение "прошлогоднего трюка" с терактами по всей России, пишет Коц в своей статье для KP.RU.

Несмотря на действительно возникшие проблемы с бензином, правительство РФ смогло перестроить внутренний рынок топлива, взять под контроль цены и предотвратить кризис.

Мужик с канистрой на майдан не пошел. Мужик поехал на работу подытожил военкор

Удары по складам Wildberries также не привели к ожидаемым в Киеве акциям протеста. Вместо этого предприниматели продолжают работать и адаптируются к новым условиям.

С "Паутиной 2.0" блестяще справилась ФСБ, сорвав подготовку украинскими спецслужбами ударов роями дронов по аэродромам в Амурской и Челябинской областях. Были изъяты десятки дронов с нейросетевыми модулями наведения.

Козырь, на который ставилась вся 40-дневка Зеленского, вынули у него из рукава за неделю до дедлайна отметил Александр Коц

Россия в ответ нанесла удары по топливной энергоструктуре, портам и логистическим комплексам Украины. На фронте за июль РФ освободила 32 населенных пункта.

За 40 дней Зеленский сменил премьер-министра, министра обороны, главкома ВСУ, глав генштаба и СБУ, начальника штаба Сухопутных войск. При этом ни глава СБУ, ни министр обороны пока не утверждены парламентом, а отставка Александра Федорова вывела людей на улицы.

Хорошие вышли "сороковины", насыщенные резюмировал военкор

25 июня глава киевского режима утвердил для СБУ 40-дневную операцию, "направленную на оказание воздействия на РФ". Зеленский тогда подчеркнул, что ключевая цель инициативы – побудить Москву прекратить военные действия.