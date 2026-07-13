Дроны, предназначенные для терактов, перевозили в машинах с бытовой техникой

В ФСБ раскрыли подробности операции по предотвращению ударов по аэродромам Дроны, предназначенные для терактов, перевозили в машинах с бытовой техникой

Москва13 июл Вести.В ФСБ раскрыли подробности дела о предотвращении масштабных терактов, которые готовили украинские агенты. Целью атак должны были стать два военных аэродрома в Челябинской и Амурской областях, сообщил Центр общественных связей.

В частности, сотрудники ФСБ получили информацию о заброске контейнеров с боевыми дронами в Брянскую область с аэростата, прилетевшего со стороны Украины.

Позже агенты ВСУ подъезжали к точке приземления контейнеров и на легковых машинах с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, доставляли к местам, где планировались теракты. Там, в арендованных гаражах, пособники террористов проводили сборку БПЛА и подготовку их к применению.