ФСБ показала склад дронов, которые планировали использовать агенты Киева ФСБ показала склад FPV-дронов, предназначенных для атак на аэродромы

Москва13 июл Вести.ФСБ показала склад в Амурской области, на котором хранились FPV-дроны, предназначенные для масштабных терактов на военных аэродромах РФ.

В понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сорвана атака, готовившаяся украинскими спецслужбами, на российские военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской областях.

Однако попытку нападения удалось пресечь благодаря полученной информации.

На кадрах, предоставленных ЦОС ФСБ, видно склад в одном из гаражей в Амурской области, где дроны снаряжали боевыми частями. Всего было изъято 24 FPV-дрона, оснащенных нейросетевыми модулями управления и снаряженные боевыми частями с массой заряда свыше 1 килограмма взрывчатого вещества. Кроме того, показаны кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта.