Москва13 июлВести.ФСБ показала склад в Амурской области, на котором хранились FPV-дроны, предназначенные для масштабных терактов на военных аэродромах РФ.
В понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сорвана атака, готовившаяся украинскими спецслужбами, на российские военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской областях.
Однако попытку нападения удалось пресечь благодаря полученной информации.
На кадрах, предоставленных ЦОС ФСБ, видно склад в одном из гаражей в Амурской области, где дроны снаряжали боевыми частями. Всего было изъято 24 FPV-дрона, оснащенных нейросетевыми модулями управления и снаряженные боевыми частями с массой заряда свыше 1 килограмма взрывчатого вещества. Кроме того, показаны кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта.