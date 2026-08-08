Москва8 авг Вести.Сорокадневный план главы киевского режима Владимира Зеленского по "принуждению России к миру" провалился, указал в беседе с ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Зеленский планировал создать для России неприемлемые условия, в результате которых она бы согласилась на мир, приемлемый для Украины, отметил он.

Время истекло, но ведь дело в том, что мы же не дети с вами, да? Мы же понимаем, что вся, в принципе, история этой войны — это попытка Украины заставить Россию отказаться от достижения своих целей и согласиться на украинские условия прекращения огня или на более или менее приемлемые для Украины условия прекращения огня. Поэтому, ну, понятно, что поскольку боевые действия продолжаются, и ситуация для Украины на поле боя ухудшается, то Зеленский своих целей не достиг и вряд ли мог достичь. При наличии имеющихся в его распоряжении средств за конкретный период времени безусловно он не смог получить от Запада даже половины того, чего хотел пояснил эксперт

Глава киевского режима не получил дополнительных ракет, в том числе ракет ПВО, не смог получить дополнительного вооружения, значит, не смог, в принципе, получить даже то, что Украине критически необходимо.

Поэтому я не думаю, что можно каким-то образом выделять вот этот сорокадневный период из всей нашей истории взаимоотношений. Из истории боевых действий и всей истории взаимоотношений с Украиной. Потому что они стабильно двигались в одном и том же направлении и стабильно двигались к вооруженной конфронтации. Причем Украина была инициатором этого движения сказал Ищенко

Ранее в Госдуме высказались о 40-дневной операции Служба безопасности Украины (СБУ) против России.

Зеленский утвердил новый план "воздействия" на РФ 26 июня. Реализовать его СБУ должна была за 40 дней. По словам главы киевского режима, эта операция якобы была "нацелена на прекращение" конфликта.