Москва11 авгВести.План главы киевского режима Владимира Зеленского по усилению давления на Москву провалился. Об этом сообщает Military China.
Киевский главарь, как отмечается, в последние дни демонстрировал необычайную уверенность, однако она "выглядит показной".
Будучи крупной державой с развитой промышленностью, Россия продемонстрировала способность противостоять атакам. Кроме того, преимущество российских вооруженных сил на поле боя остается неизменнымговорится в материале
В публикации подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависят от Запада.
Зеленский не может контролировать ход конфликта, а судьба Украины находится в чужих руках. … Дальнейшее вмешательство Запада осложняет поиск путей выхода из конфликтаотмечает издание
Уточняется, что в будущем Украина рискует окончательно впасть в зависимость от Запада и полностью потерять суверенитет.
Издание Strategic Culture накануне написало, что объявленная Зеленским 40-дневная операция против России завершилась неудачей. Североатлантический альянс, как уточнялось, оказался в стратегическом тупике, несмотря на то, что использовал против Москвы "все, кроме ядерного оружия".