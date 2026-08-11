СМИ рассказали о крахе плана Зеленского по усилению давления на РФ Military China: попытка Зеленского усилить давление на РФ потерпела крах

Москва11 авг Вести.План главы киевского режима Владимира Зеленского по усилению давления на Москву провалился. Об этом сообщает Military China.

Киевский главарь, как отмечается, в последние дни демонстрировал необычайную уверенность, однако она "выглядит показной".

Будучи крупной державой с развитой промышленностью, Россия продемонстрировала способность противостоять атакам. Кроме того, преимущество российских вооруженных сил на поле боя остается неизменным говорится в материале

В публикации подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависят от Запада.

Зеленский не может контролировать ход конфликта, а судьба Украины находится в чужих руках. … Дальнейшее вмешательство Запада осложняет поиск путей выхода из конфликта отмечает издание

Уточняется, что в будущем Украина рискует окончательно впасть в зависимость от Запада и полностью потерять суверенитет.

Издание Strategic Culture накануне написало, что объявленная Зеленским 40-дневная операция против России завершилась неудачей. Североатлантический альянс, как уточнялось, оказался в стратегическом тупике, несмотря на то, что использовал против Москвы "все, кроме ядерного оружия".