Москва4 окт Вести.Заявления мэра Киева Виталия Кличко свидетельствуют о том, что украинская столица больше не безопасна. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Удары по мостам в Киеве, как подчеркивается, могут еще сильнее нарушить привычный уклад жизни в городе.

Заявление Кличко отразило настроения, все больше распространяющиеся в столице в последние недели: относительной безопасности, которой Киев наслаждался на протяжении большей части войны говорится в материале

Кличко ранее сообщил о крайне тяжелой обстановке в украинской столице. Он добавил, что столица больше не может осуществлять жизнеобеспечение людей в привычном режиме.

Американский офицер Скотт Риттер отметил, что к ударам ВС РФ по Киеву привела провальная 40-дневная операция главы киевского режима Владимира Зеленского