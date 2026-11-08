На Западе отметили борьбу между Кличко и Зеленским после ударов по Киеву Журналист Христофору: стратегия Кличко — выставить Зеленского в невыгодном свете

Москва8 ноя Вести.Мэр Киева Виталий Кличко на фоне ударов российской армии по городу стремится представить главу киевского режима Владимира Зеленского в невыгодном свете.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

На прошлой неделе они (российская армия – прим. ред.) атаковали Южный мост, а теперь, используя беспилотники и ракеты, поразили Северный … Кличко лично побывал на северном мосту и снял там видео. Примечательно, что Кличко сейчас ездит к мостам и … показывает всем, что происходит. Он делает это намеренно, поскольку ведет борьбу за власть с Зеленским и хочет поставить его в неловкое положение обратил внимание аналитик

7 ноября Минобороны РФ проинформировало, что ударом ВС РФ российские войска поразили в Киеве Северный автодорожный мост, который использовался для перевозки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).