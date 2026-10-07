Москва7 окт Вести.Заявление Минобороны России об усилении ударов по военной инфраструктуре Украины является предупреждением для киевского режима и Запада. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

В эфире своего YouTube-канала журналист предположил, что по мере приближения зимы ситуация с ударами российских войск будет становиться все жестче.

Это, без сомнения, послание [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому. Но также это сигнал для глобалистов из ЕС, а может быть, даже для украинских военных или тех их представителей, которые не слишком довольны Зеленским и не испытывают к нему особой симпатии заявил он

Ранее МО РФ ответило на угрозы Зеленского усилить атаки на российские НПЗ. Ведомство сообщило, что российские удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины также будут усилены. Там отметили, что украинцам следует винить в этом исключительно главу киевского режима.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя заявление МО, назвал его зловещим посланием.