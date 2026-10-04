Москва4 октВести.Российские военные после заявления Владимира Зеленского усилят удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что услышали заявление Зеленского об усилении киевским режимом ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усиленыговорится в сообщении
Отмечается, что полную личную и политическую ответственность за это несет Зеленский.
Населению Украины винить за это следует только главу киевского режимаотмечает Минобороны
Ранее газета The New York Times писала, что удары российской армии по мостам в Киеве могут привести Украину к логистическому кошмару.
В субботу Минобороны информировало, что российские войска в ночь на субботу, 3 октября, поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве в рамках ударов беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, задействованным в интересах украинской армии.