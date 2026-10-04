Минобороны: после слов Зеленского ВС РФ усилят удары по военным объектам Киева

Минобороны: ВС РФ после слов Зеленского усилят удары по связанным с ВСУ объектам Минобороны: после слов Зеленского ВС РФ усилят удары по военным объектам Киева

Москва4 окт Вести.Российские военные после заявления Владимира Зеленского усилят удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что услышали заявление Зеленского об усилении киевским режимом ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены говорится в сообщении

Отмечается, что полную личную и политическую ответственность за это несет Зеленский.

Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима отмечает Минобороны

Ранее газета The New York Times писала, что удары российской армии по мостам в Киеве могут привести Украину к логистическому кошмару.

В субботу Минобороны информировало, что российские войска в ночь на субботу, 3 октября, поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве в рамках ударов беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, задействованным в интересах украинской армии.