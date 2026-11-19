США, Украина и Европа формируют общую позицию перед переговорами, заявил Кушнер Кушнер: США, Украина и Европа вырабатывают общую позицию перед переговорами

Москва19 ноя Вести.Соединенные Штаты, Украина и ряд европейских стран в настоящий момент вырабатывают общую позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер на своей странице в социальной сети X.

Мы продолжаем работать в тесной координации с Германией, Украиной и нашими европейскими партнерами над согласованием наших позиций написал он

Кроме того, по словам Кушнера, сейчас ведется подготовка к новому раунду переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее Кушнер прокомментировал трехсторонние переговоры по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом. По его словам, в этом процессе появилась позитивная динамика.