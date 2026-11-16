Кушнер отметил появление "позитивных идей" на переговорах по Украине Кушнер: на трехсторонних переговорах по Украине появились позитивные идеи

Москва16 ноя Вести.На трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта между представителями Москвы, Вашингтона и Киева появилась позитивная динамика, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он добавил, что любое окончательное мирное соглашение между сторонами должно быть согласовано как с Россией, так и с Украиной.

Хотя значительная часть публичных обсуждений сосредоточена на разногласиях между сторонами, в ходе серьезных переговоров, проходящих вне поля зрения общественности, мы продолжаем видеть появление позитивных и конструктивных идей. Эти обмены мнениями помогают нам искать возможные решения и сокращать остающиеся разногласия написал Кушнер в соцсети X

Ранее Кушнер сообщил, что провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым касательно прогресса в урегулировании украинского конфликта. Зять Трампа также отметил, что стороны переговоров уже начали прорабатывать повестку для новой встречи, которая может состояться в ближайшее время.