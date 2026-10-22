Кушнер заявил о "воодушевляющем прогрессе" в переговорах по Украине Кушнер рассказал о положительном направлении переговоров по Украине

Москва22 окт Вести.Переговоры по украинскому кризису идут в положительном направлении, есть прогресс и шансы на прочный мир. Об этом зять президента США Джаред Кушнер написал в соцсети Х.

Воодушевляющий прогресс за последние дни… Впереди ждет трудная работа, но у нас есть настоящая возможность оставить позади эту войну и возвести фундамент прочного мира, безопасности и процветания грядущих поколений отметил он

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, назвал конструктивными проведенные им в Осло и Санкт-Петербурге переговоры. Он заверил в соцсети Х, что работа над трехсторонними переговорами с участием России, США и Украины продолжится. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд трамп остается привержен завершению конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не станет ужесточать санкции против России ради сделки по Украине. По его словам, в такой ситуации следует вести деликатные переговоры.