Трамп: США не хотят ужесточать санкции против России из-за сделки по Украине

Трамп: США не ужесточат санкции против России ради сделки по Украине Трамп: США не хотят ужесточать санкции против России из-за сделки по Украине

Москва22 окт Вести.США не намерены ужесточать антироссийские санкции, поскольку Вашингтон и Москва, вероятно, близки к сделке по Украине, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы ведем переговоры с Россией по Украине. Мы, вероятно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете деликатные переговоры, то не вводите санкции отметил Трамп

Трамп и президент России Владимир Путин договорились 9 октября о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за нежелание заключать мирную сделку и прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Трамп подписал указ, предусматривающий исключения из новых антироссийских "адских санкций".

Президент США пояснил, что отложил введение новых ограничений ради возможности возобновить мирные переговоры по Украине.