Трамп заявил, что у него нет претензий к РФ по действиям в отношении Украины Трамп оценил действия России в отношении Украины как "нормальные"

Москва20 окт Вести.Россия ведет себя приемлемо по отношению к Украине. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос прессы о возможной трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер назвал такой вариант возможным.

Я бы это сделал. Не столько ради Украины, потому что Россия, откровенно говоря, вполне нормально ведет себя в отношении Украины. Она особо ничего не делает. И то же самое с Китаем сказал Трамп

Ранее он несколько раз публично раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского президента, тот неоднократно упускал возможности договориться об урегулировании конфликта. Трамп также призвал провести президентские выборы на Украине.

Кроме того, 16 октября Трамп отложил введение "адских санкций" против России, предусматривавших пошлины до 500% на российские товары и до 100% на продукцию крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Позднее президент США объяснил свое решение стремлением сохранить возможность переговоров между Москвой и Киевом.