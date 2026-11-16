Москва16 нояВести.Россия имеет возможность действовать в отношении Украины гораздо жестче, однако предпочитает этого не делать, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Такое мнение глава Белого дома высказал перед вылетом на Филиппины и в Китай, где запланированы мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) соответственно.
Думаю, он (президент РФ Владимир Путин – прим. ред.) мог бы действовать жестче. Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жестчецитирует Трампа ТАСС
Он добавил, что Москва выбирает более мягкую линию в отношении Украины, чем могла бы. Разговор с прессой состоялся перед отъездом Трампа и в Китай.
Комментируя позицию американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле согласны с главой Белого дома в этом вопросе.
Ранее Трамп также заявлял, что Киев терпит поражение в конфликте. Американский лидер пообещал, что на встрече с лидерами России и Китая обсудит Украину.
8 ноября президент США, касаясь темы урегулирования конфликта, глава Белого дома отметил, что в ходе одной из первых встреч между Россией и Украиной представители Киева проявили "огромное неуважение" к российским визави.