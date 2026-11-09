Трамп: Украина в свое время проявила к России огромное неуважение

Трамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России Трамп: Украина в свое время проявила к России огромное неуважение

Москва9 ноя Вести.Украинская сторона ранее продемонстрировала большое неуважение по отношению к России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS News.

Касаясь темы урегулирования украинского конфликта, американский лидер уточнил, что подобное отношение со стороны Киева имело место в ходе одной из первых встреч между сторонами.

Когда у них была первая встреча, к России было проявление огромное неуважение заявил Трамп

При этом он не конкретизировал, о каких именно переговорах идет речь и что именно со стороны Украины американский лидер расценил как неуважение.

Глава Белого дома в очередной раз высказал мнение о том, что конфликт "завершится скоро". При этом, продолжил Трамп, после договоренностей об урегулировании конфликта, границы Украины примут "немного другую форму".