Москва7 нояВести.Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонных звонках и встречах, посвященных ситуации вокруг России и Украины.
Он отметил, что провел переговоры в пятницу и намерен продолжить их в субботу.
У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, завтра тоже будутсказал Трамп журналистам
Он также подчеркнул, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее глава Белого дома заявил, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании украинского конфликта.