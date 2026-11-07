Трамп сообщил о запланированных звонках по вопросам России и Украины

Трамп рассказал о звонках и встречах по вопросам России и Украины Трамп сообщил о запланированных звонках по вопросам России и Украины

Москва7 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонных звонках и встречах, посвященных ситуации вокруг России и Украины.

Он отметил, что провел переговоры в пятницу и намерен продолжить их в субботу.

У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, завтра тоже будут сказал Трамп журналистам

Он также подчеркнул, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее глава Белого дома заявил, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании украинского конфликта.