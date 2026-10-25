Москва25 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил о скором начале трехсторонних переговоров США, РФ и Украины. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
При этом глава Белого дома выразил уверенность, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в заключении мира.
Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе [стороны] хотят заключить сделкусказал Трамп о переговорах
Конкретных сроков начала переговоров Трамп не раскрыл.
Дональд Трамп также коснулся конфликта с Тегераном. Он пообещал, что сегодня США не будут бить по Ирану.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.