Трамп заявил о скором начале переговоров США, России и Украины

Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины Трамп заявил о скором начале переговоров США, России и Украины

Москва25 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о скором начале трехсторонних переговоров США, РФ и Украины. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

При этом глава Белого дома выразил уверенность, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в заключении мира.

Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе [стороны] хотят заключить сделку сказал Трамп о переговорах

Конкретных сроков начала переговоров Трамп не раскрыл.

Дональд Трамп также коснулся конфликта с Тегераном. Он пообещал, что сегодня США не будут бить по Ирану.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.