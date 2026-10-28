Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским Трамп рассчитывает вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс заявил глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из штата Техас

На уточняющий вопрос о том, с кем планируется встреча, американский лидер сказал: "С президентом Путиным и с Зеленским".

25 октября Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому конфликту пока не определена, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, трехсторонняя встреча, которая состоится после паузы в переговорах, будет "пристрелочной".