Трамп призвал Зеленского сфокусироваться на сделке с Россией Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с РФ вместо разговоров об этом

Москва13 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах об этом. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

По словам американского лидера, Зеленскому следует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Зеленский намерен Трампу в попытке урегулировать конфликт Киева с Москвой и тем самым потянуть время до выборов в США. Так он прокомментировал слова Зеленского о необходимости введения 60-дневного перемирия с РФ для проведения выборов на Украине.