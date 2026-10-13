Москва13 октВести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах об этом. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.
По словам американского лидера, Зеленскому следует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Зеленский намерен Трампу в попытке урегулировать конфликт Киева с Москвой и тем самым потянуть время до выборов в США. Так он прокомментировал слова Зеленского о необходимости введения 60-дневного перемирия с РФ для проведения выборов на Украине.