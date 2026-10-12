Олейник заявил о желании Зеленского потянуть время до выборов в США Олейник: Зеленский хочет потянуть время до выборов в США

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет подыграть в попытке урегулировать конфликт президенту США Дональду Трампу и потянуть время до выборов в Америке. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, член совета Международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского о необходимости введения 60-дневного перемирия с Россией для проведения выборов на Украине.

Вы знаете, дело в том, что ему надо как-то подыграть Трампу, и он доводит ситуацию до абсурда. Дело в том, что он будет говорить о выборах, но выборов не хочет. Вот я спрашиваю: "А зачем 60 дней? А почему не 90? Почему не полгода?". И он не объясняет. Вероятно, за это время действительно он хочет, первое, подтянуть немножко оружия, поискать, подтянуть денежки, больше выловить тех, кто не хочет воевать на улицах Украины. Но и два месяца наводит на такую мысль, что он хочет дождаться результатов выборов в Америке сказал Олейник

По его словам, на сегодняшний день Зеленский, демократы, глобалисты, европейские лидеры играют против Трампа.

Они хотят на этих выборах убрать трампизм как контроль за нижней и верхней палатой, а потом на президентских выборах в США - самого Трампа. Поэтому понятно, что Трампа, определили его как врага американского народа. Он говорит, что он пошел против фермеров, водителей, которые требуют, так сказать, чтобы была снижена цена на дизель и так далее. Поэтому на сегодняшний день он не настроен серьезно на выборы выразил свое мнение Олейник

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на украинских чиновников сообщило об опасениях Киева, что Вашингтон усилит давление и принудит его остановить удары по российским НПЗ на фоне заявлений Дональда Трампа.