Москва27 окт Вести.Киевский режим не исключает, что президент США Дональд Трамп может не признать промежуточные выборы в Конгресс или те или иные результаты. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, Зеленский пытается угодить всем: и республиканцам, и демократам.

Я уже жду, не дождусь, когда эти промежуточные выборы закончатся, потому что ну невозможно смотреть на все то, что он (глава киевского режима Владимир Зеленский – прим. ред.) пытается демонстрировать. Он же с девятого числа каждый день, через день, и в день по два раза раздает разные интервью, причем "исполняет танцы", как перед демократами, так и перед республиканцами. И вы понимаете, что самое удивительное, вообще, как работает вот эта украинская технология реализации определенных своих политических целей и задач?... Был сорокадневный план по принуждению России к миру. Они 40 дней, ну, даже больше, атаковали Россию всем, чем можно. Тысячи дронов летели, и это было в преддверии думских выборов. А план какой был у них? Мы сейчас в августе месяце перед думскими выборами плюс сентябрь месяц, будем атаковать Россию, а потом резко переключаемся на мирную риторику и на весь мир заявляем о том, что мы хотим перемирия, мы хотим сесть за стол переговоров… в надежде на то, что они таким образом подыграют Дональду Трампу и сделают его своим сторонником объяснил Килинкаров

Также по словам политика, точно такую же технологию киевский режим использует и в отношении лидера США Дональда Трампа.

Параллельно, в это же самое время точно такая же технология реализуется в отношении Дональда Трампа. Они открыто вмешались во все, во что можно вмешаться в американских выборах. Теперь, знаете, какую идею подбросили Зеленскому? А давай, — говорит, — мы за неделю до выборов в одностороннем порядке примем решение не атаковать Российскую Федерацию, чтобы нас не обвинили в том, что мы не прислушались к позиции Дональда Трампа и назло Трампу продолжаем атаковать Россию, чтобы нас не обвинили во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. То есть, понимаете, само рождение идеи внутри Украины говорит о том, что они понимают, что они открыто вмешиваются во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Потому что, зная Дональда Трампа и не понимая, каким будут результаты выборов, они не исключают вариантов возможных с непризнанием Дональдом Трампом в целом выборов или непризнанием Дональдом Трампом выборов на отдельных, скажем так, участках, где его не устроят те или иные результаты добавил он

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть все шансы поссориться с двумя политическими партиями США. По мнению Килинкарова, если глава киевского режима уже успел поссориться с Северной Кореей и Южной, то ему ничто не помешает повторить тот же опыт с американскими партиями.