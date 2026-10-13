Килинкаров: Трамп под выборами на Украине подразумевает смену политических сил Килинкаров: Трамп говорит о выборах на Украине как о механизме смены Зеленского

Москва13 окт Вести.К заявлениям президента США Дональда Трампа стоит прислушиваться внимательнее, поскольку они содержательнее, чем кажутся на первый взгляд. В частности, под словами о проведении выборов на Украине подразумевался не сам процесс голосования, а смена политического руководства. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Трампа нельзя слушать фоном. Трампа надо послушать: что он на самом деле говорил в отношении выборов. Он не просто говорил о выборах как таковых, он говорил о смене лидера Украины. Это два совершенно разных нарратива. И он предъявлял претензии [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому в том, абсолютно правдиво. Ну, я считаю, это абсолютно справедливо, в отношении того, что украинский лидер имел не единожды возможности урегулировать этот конфликт и по каким-то причинам этого не делал сказал Килинкаров

10 октября Трамп заявил, что у Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт с РФ, однако он ей не воспользовался. По мнению американского президента, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мира. Позднее глава Белого дома выступил за проведение выборов на Украине.