Москва12 окт Вести.На Украине давно мечтают заменить главу киевского режима Владимира Зеленского и президент США Дональд Трамп прав в своих высказываниях о необходимости найти нового лидера страны. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Трамп 10 октября заявил о необходимости сменить власть на Украине. По его словам, у Зеленского неоднократно была возможность урегулировать конфликт, но он ею не воспользовался. По мнению Трампа, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мирной договоренности. Глава Белого дома также выступил за проведение выборов на Украине.

Трамп абсолютно прав. Кстати, он не первый раз уже высказывает такую точку зрения. И в самом начале он об этом говорил, и в течение вот его срока говорил. Вот сейчас он достаточно категорично сказал. Совершенно ожидаемые позиции там всяких европейцев, типа [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, рейтинг которого, кстати, нулевой практически в Германии. Вот он требует: что-то не так, и мы там будем этого Зеленского поддерживать. То есть бросает прямой вызов Трампу. Но с другой стороны, надо бы спросить у самих украинцев. Они-то как вот смотрят на это дело? Я на 100% убежден, что они давным-давно мечтают его заменить сказал Азаров

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский после обвинений Трампа в его адрес о недоговороспособности "пребывает в истерике".