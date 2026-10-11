Зеленский в истерике, заявил Песков Песков: Зеленский в истерике и не способен совершать обдуманные действия

Москва11 окт Вести.Владимир Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Если бы было наоборот, он демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам сказал Песков

Зеленский, наоборот, требует "у всех своих соглядатаев" больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России, перечислил пресс-секретарь российского лидера.

Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, "способной на эффективность агрессии" в адрес России.

Это трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит цену Украина подчеркнул он

Накануне президент США Дональд Трамп призвал провести на Украине выборы. Американский лидер подчеркнул, что Зеленский мог завершить украинский конфликт много раз и сейчас ему лучше немедленно остановиться, а Украине пора выбрать нового президента.