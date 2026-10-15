Песков: усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти к миру

Песков заявил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киевом мира Песков: усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти к миру

Москва15 окт Вести.Усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично его главы Владимира Зеленского идти к миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, продолжая наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Киев выступает в серьезное противоречие с усилиями США.

Пока эти энергичные попытки [США урегулировать конфликт на Украине] разбиваются о нежелании киевского режима и лично [главы киевского режима Владимира] Зеленского идти к миру сказал Песков

12 октября Песков заявил, что Москва положительно оценивает работу американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине и благодарна Вашингтону за продолжение этих усилий.