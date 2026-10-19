Песков: для заключения мира на Украине нужен ответственный человек в Киеве

Песков назвал условие для окончательного урегулирования конфликта на Украине Песков: для заключения мира на Украине нужен ответственный человек в Киеве

Москва19 окт Вести.Урегулирование на Украине невозможно без участия в процессе представителей Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Вашингтон продолжает прикладывать посреднические и миротворческие усилия для разрешения кризиса. По его словам, Москва высоко ценит эти старания.

Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно сказал пресс-секретарь

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытается склонить Украину к капитуляции.