Москва21 октВести.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителей украинской власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта может состояться без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.
Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательноотметил пресс-секретарь российского лидера
Ранее Трамп несколько раз публично раскритиковал Зеленского из-за неспособности принять условия для заключения мира. Он также подчеркивал, что Украине, возможно, пора выставить кого-то другого для мирных переговоров.