Песков заявил о необходимости участия представителей Киева в урегулировании

Кремль заявил, что без представителей Киева урегулировать конфликт невозможно Песков заявил о необходимости участия представителей Киева в урегулировании

Москва21 окт Вести.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителей украинской власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта может состояться без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.

Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно отметил пресс-секретарь российского лидера

Ранее Трамп несколько раз публично раскритиковал Зеленского из-за неспособности принять условия для заключения мира. Он также подчеркивал, что Украине, возможно, пора выставить кого-то другого для мирных переговоров.