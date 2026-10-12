Песков: Россия хочет не перемирия с Украиной, а долгосрочного мира

Песков об украинском конфликте: нужно не перемирие, а долгосрочный мир Песков: Россия хочет не перемирия с Украиной, а долгосрочного мира

Москва12 окт Вести.Российская сторона неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира с Украиной. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов на Украине, если Россиия согласится на 60-дневное перемирие.

Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия готова сделать все необходимое для мирного урегулирования.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт с РФ, однако он ей не воспользовался. По мнению американского президента, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мира.