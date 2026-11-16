Песков: Россия хочет мира на столетия, а не временного перемирия

"Мир на столетия": Песков о позиции России в переговорах по Украине Песков: Россия хочет мира на столетия, а не временного перемирия

Москва16 ноя Вести.Российская Федерация в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине хочет добиться долгосрочного мира, а не временного перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия заявил Песков

Он добавил, что специальная военная операция продолжается параллельно движению переговорного трека, который должен подвести к прочному миру.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил линию, которой будет придерживаться Москва в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.