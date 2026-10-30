Песков: урегулирование на Украине не может быть обычной сделкой

Песков: России нужен полноценный мир, а не временное перемирие на Украине Песков: урегулирование на Украине не может быть обычной сделкой

Москва30 окт Вести.России необходимо долгосрочное мирное урегулирование украинского конфликта, а не временное прекращение боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу NBC News.

Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой сказал он

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября. Он также отметил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее.