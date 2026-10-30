Москва30 октВести.России необходимо долгосрочное мирное урегулирование украинского конфликта, а не временное прекращение боевых действий.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу NBC News.
Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкойсказал он
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября. Он также отметил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее.