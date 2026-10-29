Москва29 октВести.Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Россия за то, чтобы переговоры продолжились в том формате, в котором они проводились до этого: представители России, Украины и СШАсказал Ушаков телеканалу "Звезда"
Он добавил, что Москва не отказывается и от новых контактов с Европой.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет направить свою делегацию на трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, ее может возглавить Бьерн Зайберт - руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.