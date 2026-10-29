Ушаков: РФ выступает за продолжение переговоров с Киевом и США в прежнем формате

Ушаков: Москва за продолжение переговоров с США и Украиной в прежнем формате Ушаков: РФ выступает за продолжение переговоров с Киевом и США в прежнем формате

Москва29 окт Вести.Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Россия за то, чтобы переговоры продолжились в том формате, в котором они проводились до этого: представители России, Украины и США сказал Ушаков телеканалу "Звезда"

Он добавил, что Москва не отказывается и от новых контактов с Европой.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет направить свою делегацию на трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, ее может возглавить Бьерн Зайберт - руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.