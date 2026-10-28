Москва28 октВести.Евросоюз хочет направить на переговоры по Украине в Абу-Даби делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт - руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отмечается в сообщении Euronews.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби планируются в ноябре. Евросовет и Еврокомиссия собираются направить туда собственную высокопоставленную делегацию.
Бьерн Зайберт, влиятельный руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассматривается как возможный глава делегацииуказывается в сообщении
Euronews отмечает, что предполагается формат одновременного участия в переговорах представителей Европы, Украины, США и России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США могут пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября. По его словам, диалог России и США идет в рабочем режиме.