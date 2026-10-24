Euronews: ЕС стремится быть в переговорах по Украине для влияния на позицию США

ЕС стремится участвовать в переговорах по Украине, чтобы влиять на позицию США Euronews: ЕС стремится быть в переговорах по Украине для влияния на позицию США

Москва24 окт Вести.Евросоюз стремится расширить свое участие в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы влиять на позицию США, которые в последнее время сблизились с РФ, пишет издание Euronews.

Оно отмечает, что США хотят возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне в ноябре, Украина заявляет о согласии на "любой формат", Россия также неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам.

Брюссель рассматривает возвращение в переговоры как возможность перейти от трехстороннего формата к многостороннему, усадить европейский представителей за стол переговоров и дать ЕС шанс повлиять на позицию Вашингтона, которая в последнее время резко изменилась в сторону Москвы, что вызывает тревогу говорится в материале

Euronews уточняет, что расширение роли ЕС в переговорах по урегулированию конфликта включает также прямые контакты с Москвой. Однако, по мнению издания, гарантировать успех нельзя, так как европейцы уже сталкивались с игнорированием со стороны американских коллег.