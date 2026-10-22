Politico: Украина боится, что после выборов в ЕС решений о ее членстве не будет

Украина пытается добиться ускорения переговоров о членстве в ЕС, пишут СМИ Politico: Украина боится, что после выборов в ЕС решений о ее членстве не будет

Москва22 окт Вести.Украина добивается ускорения темпов переговоров о своем членстве в Евросоюзе, опасаясь, что после предстоящих в следующем году выборов в ряде государств объединения получить новые решения будет сложнее, пишет Politico.

Лучше завершить это в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет чрезвычайно сложной с политической точки зрения сказал изданию украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов

Он также призвал открыть оставшиеся переговорные разделы до конца года​​​. Киев, как отмечает Poliico, намерен добиться соответствующего решения уже 15 декабря на встрече европейских министров.

По мнению Чеченцова, планы ЕК недостаточно учитывают достижения Украины в проведении внутренних реформ.

Брюссель на это недовольство реагирует холодно и не спешит брать на себя какие-либо обязательства. Как заявил Politico европейский дипломат, ЕС не готов гарантировать даже конкретные сроки завершения технических переговоров о вступлении Украины в объединение.