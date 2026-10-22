Москва22 октВести.Украина добивается ускорения темпов переговоров о своем членстве в Евросоюзе, опасаясь, что после предстоящих в следующем году выборов в ряде государств объединения получить новые решения будет сложнее, пишет Politico.
Лучше завершить это в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет чрезвычайно сложной с политической точки зрениясказал изданию украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов
Он также призвал открыть оставшиеся переговорные разделы до конца года. Киев, как отмечает Poliico, намерен добиться соответствующего решения уже 15 декабря на встрече европейских министров.
По мнению Чеченцова, планы ЕК недостаточно учитывают достижения Украины в проведении внутренних реформ.
Брюссель на это недовольство реагирует холодно и не спешит брать на себя какие-либо обязательства. Как заявил Politico европейский дипломат, ЕС не готов гарантировать даже конкретные сроки завершения технических переговоров о вступлении Украины в объединение.