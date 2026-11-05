Москва5 нояВести.Украина движется к членству в Евросоюзе медленнее Молдавии, об этом со ссылкой на ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС пишет газета Financial Times.
По оценке ЕК, Киеву следует ускорить реформы и продемонстрировать ощутимые результаты в сфере противодействия коррупции. Заявки обе страны подали в 2022 году и до недавнего времени, согласно видению Брюсселя, продвигались на пути евроинтеграции примерно с одинаковой скоростью.
Однако, указало издание, в новых отчетах ЕК картина изменилась: Молдавия укладывается в график, позволяющий завершить переговоры к началу 2028 года, а Украине, по расчетам Брюсселя, для этого понадобится еще один год.
Отдельным пунктом в докладе отмечен прогресс Черногории — договор о присоединении республика может подписать уже в середине 2027 года.
Financial Times отметила, что если этот шаг одобрят правительства стран ЕС и Европарламент, то Черногория станет первым новым участником объединения после Хорватии, вступившей в него в 2013 году.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус страны-кандидата. Официальные переговоры по вопросу о членстве страны в общеевропейском сообществе начались 25 июня 2024 года. Процесс предполагает завершение 33 переговорных глав, которые объединены в шесть тематических кластеров.
Ранее журнал The Economist узнал, что недовольный ходом реформ на Украине Евросоюз вынужден оказывать на Киев непубличное давление.