Москва4 ноя Вести.Еврокомиссия готовит для переговоров о вступлении Украины в ЕС "более осторожную" дорожную карту - конкретная дата окончательного присоединения в ней не прописана, сообщило издание Politico, ссылаясь на соответствующий документ ЕК.

Ожидается, что он будет обнародован в среду, 4 ноября. В нем перечислены семь направлений, по которым Киев может к 2027 году предварительно закрыть переговорные позиции.

На первую половину года намечена работа по образованию и культуре, а на вторую - по интеллектуальной собственности, занятости и социальной политике, промышленной политике, науке, а также по внешней политике и политике безопасности.

Европейская комиссия готовит более сдержанную дорожную карту для переговоров о вступлении Украины в ЕС: в ней определены лишь ограниченные цели по достижению прогресса к 2027 году, при этом какие-либо обязательства относительно даты вступления в Евросоюз отсутствуют говорится в материале

Politico уточняет, что Брюссель призывает Киев "срочно ускорить реформы по нормам права". Украинской стороне предстоит выполнить требования в этой сфере в первой половине 2027 года - до предварительного завершения переговоров по названным выше направлениям.

По информации издания, Еврокомиссия рассчитывает, что к концу 2026 года начнутся переговоры по двум блокам вопросов, работа над которыми в рамках вступления Украины ранее была приостановлена. Речь идет о "зеленой" повестке и имеющихся на Украине ресурсах соответственно.

Ранее Politico подсчитало, что Евросоюз должен будет предусмотреть в бюджете на 2028-2034 годы не менее 35 миллиардов евро для выплаты процентов по кредиту для Украины.