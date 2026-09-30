Москва30 сен Вести.Дорожную карту вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать как графоманию, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных представителей Брюсселя, сообщило, что ЕС разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в объединение четырех стран, которые считает наиболее близкими к этому, – Украины, Молдавии, Албании и Черногории.

Дорожная карта ЕС для вступления Киева – очередная графомания еврочиновников, которым присуща навязчивая склонность к пустословию, далекому от логики и реальности заявил Константинов в разговоре с РИА Новости

Любой аналогичный документ должны одобрить все участники европейского объединения, добавил политик.

Здесь, как говорится, или-или. Или пациент выживет, и тогда ему в ЕС. Или пациент умрет, и тогда можно начинать собирать ему на памятник. ЕС впору готовить дорожные карты по сбору средств на памятник государственности Украины. Так реалистичнее будет поделился мнением глава парламента Крыма

Украина с лета 2022 года обладает статусом кандидата на вступление в Евросоюз. В середине июля 2026 года Томас Бирн, министр по европейским делам Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС, заявил о начале переговоров о присоединении Украины во втором из шести кластеров.

Переговорный процесс состоит из 33 разделов, неравномерно распределенных по шести кластерам.

Портал Euractiv, в свою очередь, узнал, что одобрять открытие новых кластеров о евроинтеграции Украины отказалась Венгрия. В Будапеште полагают, что перед этим Киев должен выполнить соглашение о правах этнических венгров на Украине.