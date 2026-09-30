Москва30 сенВести.Дорожную карту вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать как графоманию, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
Ранее издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных представителей Брюсселя, сообщило, что ЕС разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в объединение четырех стран, которые считает наиболее близкими к этому, – Украины, Молдавии, Албании и Черногории.
Дорожная карта ЕС для вступления Киева – очередная графомания еврочиновников, которым присуща навязчивая склонность к пустословию, далекому от логики и реальностизаявил Константинов в разговоре с РИА Новости
Любой аналогичный документ должны одобрить все участники европейского объединения, добавил политик.
Здесь, как говорится, или-или. Или пациент выживет, и тогда ему в ЕС. Или пациент умрет, и тогда можно начинать собирать ему на памятник. ЕС впору готовить дорожные карты по сбору средств на памятник государственности Украины. Так реалистичнее будетподелился мнением глава парламента Крыма
Украина с лета 2022 года обладает статусом кандидата на вступление в Евросоюз. В середине июля 2026 года Томас Бирн, министр по европейским делам Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС, заявил о начале переговоров о присоединении Украины во втором из шести кластеров.
Переговорный процесс состоит из 33 разделов, неравномерно распределенных по шести кластерам.
Портал Euractiv, в свою очередь, узнал, что одобрять открытие новых кластеров о евроинтеграции Украины отказалась Венгрия. В Будапеште полагают, что перед этим Киев должен выполнить соглашение о правах этнических венгров на Украине.