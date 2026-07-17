Евродепутат Товери: тема ускоренного вступления Украины в Евросоюз закрыта Евродепутат Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС больше не обсуждается

Москва17 июл Вести.Вопрос об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз больше не стоит — страна должна пройти все положенные этапы и провести требуемые преобразования. Об этом заявил в беседе с "Известиями" глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери.

Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы сказал Товери

По словам главы делегации Европарламента по связям с Украиной, Европейский союз рассчитывает запустить все шесть переговорных кластеров по интеграции Украины до конца текущего года. При этом изначальные планы Еврокомиссии предполагали старт диалога по всем тематикам еще в июле. Сейчас открыты лишь два из шести кластеров, добавил политик.

Товери подчеркнул, что Еврокомиссия постоянно уклоняется от объявления конкретной даты.

Для вступления Киева в ЕС понадобится консенсус всех государств союза. Единого мнения по этому вопросу сейчас нет. Главными сторонниками евроинтеграции Украины остаются страны Балтии и Северной Европы напомнил глава делегации Европарламента по связям с Украиной

Ранее бывший премьер-министр Польши, лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС при сохранении курса на прославление Степана Бандеры, Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Он выразил уверенность, что Евросоюз будет дестабилизирован и распадется в случае приема Украины в объединение.