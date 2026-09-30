Депутат Шеремет: вступление Украины в ЕС усилит противоречия в союзе

Шеремет рассказал о последствиях вступления Украины в Евросоюз Депутат Шеремет: вступление Украины в ЕС усилит противоречия в союзе

Москва30 сен Вести.Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к обострению отношений между членами сообщества. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Европейский союз находится в состоянии экономического и политического кризиса.

Поэтому вступление в ЕС такого коррупционного политического карлика, как Украина, предсказуемо приведет их к полному краху и громкому распаду, перерастающему в междоусобные столкновения внутри союза за свой суверенитет сказал Шеремет

Парламентарий напомнил, что Великобритания "всеми правдами и неправдами вырвалась и покинула эту коалицию".

Ранее издание Politico написало, что ЕС рассматривает поэтапный план вступления в союз четырех стран - Черногории, Украины, Молдавии и Албании. Уточнялось, что дорожные карты определят требования к каждому государству и примерные сроки завершения переговоров.