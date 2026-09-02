Euractiv: Венгрия вновь заблокировала переговоры по вступлению Украины в ЕС

Венгрия вновь заблокировала переговоры по вступлению Украины в Евросоюз Euractiv: Венгрия вновь заблокировала переговоры по вступлению Украины в ЕС

Москва2 сен Вести.Венгрия отказалась одобрять открытие второго и третьего переговорных кластеров по вступлению Украины в состав Евросоюза. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Уточняется, что для одобрения Будапешта Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров.

Будапешт … отказался дать добро на открытие второго и третьего кластеров отмечается в публикации

Подчеркивается, что лидеры ЕС намерены обсудить расширение на своей следующей встрече в октябре.

25 августа экс-посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо заявил, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон угостили вином экс-канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он поддержал вступление Украины в ЕС.