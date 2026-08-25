Дипломат Дзадзо: Шольца напоили, чтобы он поддержал членство Украины в ЕС

Дзадзо: Шольца напоили, чтобы он поддержал членство Украины в ЕС Дипломат Дзадзо: Шольца напоили, чтобы он поддержал членство Украины в ЕС

Москва25 авг Вести.Бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон угостили вином экс-канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он поддержал вступление Украины в ЕС. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" рассказал бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо.

Уточняется, что Дзадзо в июне 2022 года сопровождал Драги в поездке, когда состоялась та встреча.

Цель была - убедить канцлера Германии (поддержать предоставление Украине статуса страны - кандидата на членство в ЕС), и работа над ней началась еще в поезде по дороге в Киев. ... Вино действительно было, и оно очень помогло рассказал Дзадзо

По его словам, Шольц в итоге поддержал стремление Украины в ЕС, хотя ранее выступал против.