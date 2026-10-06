ЕК предлагает сохранить защиту рынка ЕС от Украины и новых членов Евросоюза Еврокомиссия предлагает ограничить доступ Украине и новым членам к рынку ЕС

Москва6 окт Вести.Вступление в Евросоюз не гарантирует стране автоматического доступа ко всем правам и преференциям объединения. Согласно опубликованным на сайте Еврокомиссии предложениям по подготовке к расширению, организация планирует ограничить применение ряда правил и льгот для новых членов в наиболее чувствительных сфер.

В них перечислены чувствительные области, в которых новые страны, вступившие в Евросоюз, могут быть ограничены. Это сельское хозяйство, свободное перемещение сотрудников и услуг, а также ограничения на поставки отдельных видов товаров.

При необходимости могут также использоваться переходные механизмы, в том числе в отношении свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, чувствительных товаров, финансирования и участия в общих системах перечисляются чувствительные для старожилов Евросоюза вопросы

Для этих сфер могут быть обговорены с новичками ЕС при вступлении отдельные условия и продолжительность переходных периодов. Еврокомиссия предлагает значительно увеличить периоды действия специальных защитных мер в экономике, на внутренних рынках для старожилов Евросоюза при принятии государств-новичков. Они также будут распространяться на сферу юстиции и внутренних дел.

Будущие договоры о присоединении усилят существующие секторальные защитные механизмы и введут новый институциональный защитный механизм указано в предложении ЕК

На случай серьезных нарушений новым членом основополагающих ценностей ЕС и принципа добросовестного сотрудничества Брюссель предлагает создать отдельный защитный механизм. Если случай будет признан серьезным, то европейского новобранца лишат голоса в Совете ЕС или лишат финансирования.

Эти нововведения касаются всех потенциальных членов Евросоюза, среди которых числятся Украина, Албания, Черногория и Молдавия. Для этих стран Еврокомиссия уже готовит дорожные карты по процедуре вступления.

О том, что Брюссель хочет ограничить Киеву доступ к сельскохозяйственным субсидиям и рынку в случае вступления в Евросоюз, ранее сообщала газета Financial Times со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК). Причиной такого шага называлось прежде всего беспокойство со стороны Италии, Франции и Польши. Ранее Киев предупредили, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, поскольку не отвечает заявленным критериям. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что процедура вступления не предусматривает скидок и привилегий.