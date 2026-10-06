Брюссель предложил ограничить право вето при введении санкций и расширении ЕС Еврокомиссар Марта Кос анонсировала реформу правил принятия решений в ЕС

Москва6 окт Вести.Европейская комиссия выступила с инициативой сократить количество вопросов в ЕС, требующих единогласного одобрения всех государств-членов, сообщает РБК.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, предложив активнее использовать голосование квалифицированным большинством при введении санкций, борьбе с налоговыми преступлениями и на промежуточных этапах приема новых участников. При этом для официального присвоения статуса кандидата и финального утверждения членства консенсус сохранится.

Инициатива Брюсселя призвана минимизировать риски блокировки решений отдельными странами, как это ранее происходило при использовании права вето Будапештом в спорах вокруг финансовой помощи Киеву и транзита нефти.

Ранее с предложением реформировать систему голосования во внешней политике выступила группа из 11 стран ЕС. Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение переходных ограничений и временное лишение права голоса для будущих членов объединения в случае отступления от демократических стандартов.