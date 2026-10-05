FT: в случае присоединения к ЕС Киеву ограничат доступ к субсидиям и рынку

ЕС хочет ограничить Киеву доступ к субсидиям и рынку при присоединении к союзу FT: в случае присоединения к ЕС Киеву ограничат доступ к субсидиям и рынку

Москва5 окт Вести.Европейские власти планируют ограничить Украине доступ к сельскохозяйственным субсидиям и рынку в случае вступления в Евросоюз на фоне опасений стран-членов о необходимости увеличения финансирования Киева, пишет Financial Times со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК).

Что касается Украины, то масштабы и структура сельскохозяйственного сектора, а также очень высокий уровень производительности требуют рассмотрения целевых мер, которые существенно ограничат финансовую поддержку и доступ к рынкам для таких продуктов, как пшеница и зерно говорится в документе

По данным газеты, в случае вступления в ЕС, еврочиновники предлагают ограничить Украине сельскохозяйственные субсидии, "для успокоения заинтересованных стран" (Италии, Польши и Франции).

Другие предложения направлены на то, чтобы упростить процедуру лишения стран-нарушителей финансовых законов Евросоюза права голоса.

Кроме того, в документе указаны меры наказания для стран-кандидатов на вступление в ЕС с целью "обеспечения дальнейшего выполнения обязательств, взятых кандидатами в ходе переговоров о вступлении".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий.