"Известия": в ближайшие годы Украина вряд ли станет членом Евросоюза "Известия": Украина вряд ли сможет стать частью Евросоюза до 2030 года

Москва14 окт Вести.В ближайшие годы Украина вряд ли станет членом Евросоюза - никаких инициатив по сокращению сроков интеграции в настоящее время нет. Об этом заявил в беседе с "Известиями" европейский дипломатический источник.

Не думаю, что существуют какие-то масштабные планы по ускорению процесса (вступления Украины в ЕС – прим. ред.)... Дискуссии продолжаются, но в членство Украины до 2030 года я не верю сказал собеседник издания

По данным источника "Известий", состояние аграрного сектора Украины вызывает беспокойство у некоторых европейских государств. Еврокомиссия ищет пути урегулирования ситуации, а впереди у Брюсселя и Киева переговоры по вопросам "зеленой" повестки, распределения ресурсов и развития сельского хозяйства.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что попытки Киева нарастить присутствие на аграрном рынке Европы станут серьезным препятствием для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Он выразил уверенность, что такие страны, как Польша, Румыния, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы продукция украинских аграриев не попала на европейский рынок, поскольку это бы задушило фермерские хозяйства этих стран.