Мирошник рассказал о существенном препятствии для вступления Украины в ЕС Мирошник: аграрная интервенция Украины на рынок ЕС помешает ей вступить в союз

Москва7 окт Вести.Попытки Киева нарастить присутствие на аграрном рынке Европы станут серьезным препятствием для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В диалоге с агентством он прокомментировал слова украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого о том, что Украина не согласна на членство в ЕС при введении постоянных ограничений в рамках объединения на продажу украинского зерна.

Попытки Киева совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза станут существенным препятствием для Украины в проведении переговоров о вступлении в ЕС. Такие соседние страны, как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, вероятнее всего, лягут костьми против того, чтобы продукция украинских аграриев попадала на европейский рынок и, по сути, задушила фермерские хозяйства сказал дипломат

Ранее издание Politico написало, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой увеличить помощь в экспорте зерна, однако Румыния и Польша отказались идти навстречу, поставив интересы собственных фермеров выше.