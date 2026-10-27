Мирошник: Европа вместо решений по Украине ставит ультиматумы Мирошник: предложения Европы по Украине больше напоминают ультиматумы

Москва27 окт Вести.Подходы европейских стран к ситуации на Украине напоминают ультимативные требования, а не стремление искать способы мирно урегулировать конфликт. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что Европа не является монолитной, но большинство стран, включая государства в северной части континента, преимущественно занимаются финансированием конфликта и его затягиванием.

Если они формулировали какие-то заявления либо предложения, то это больше выглядело как ультиматум и в принципе не рассматривалось как какой-то механизм или как желание искать вариант именно мирного урегулирования заметил Мирошник

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что Украине в 2027 году понадобится 155 миллиардов евро, нехватку финансирования он оценил в 70 миллиардов евро.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Киев ускорил реформы, увязанные с одобренным в декабре 2025 года кредитом ЕС на 90 миллиардов евро.

Лидеры стран ЕС планируют закрыть финансовые запросы Киева на внеочередном саммите в Брюсселе 26–27 ноября. Еще одна встреча, на которой европейцы могут обсудить украинскую тематику, намечена на 17–18 декабря.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что фаворитом на роль представителя Европы считается президент Финляндии Александр Стубб.

Издание The Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники, писало о пяти претендентах: помимо Стубба, назывались кандидатуры премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Метте Фредериксен и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стере.